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'da zafer Maduro'nun

Devlet Başkanı , ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanarak yeniden seçildi.

Venezuelada zafer Maduronun

Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığını kaydeden Lucena, Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıkladı.

Lucena, diğer adaylar Henry Falcon'un 1 milyon 820 bin, Javier Bertucci'nin 925 bin, Reinaldo Quijada'nın ise 34 bin 614 oy aldığını bildirdi.

, devlet başkanlığı görevini 2025 yılına kadar sürdürecek.

Öte yandan, Henry Falcon, seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Falcon, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve gayrimeşru ilan ettiklerini duyurdu.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 08:21
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