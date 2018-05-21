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’da patlama sesleri

'nin başkenti yakınlarında bulunan üssü'nde patlama sesleri duyuldu. üssü 'in vurduğu iddia edilirken rejiminden bir açıklama gelmedi.

Şam’da patlama sesleri
yakınlarında üssünde patlama sesleri duyuldu. 'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan İran üssünde patlama seslerinin yükseldiği bildirildi. gece yarısı yaşanırken, tesisi ordusunun vurmuş olabileceği ifade ediliyor. Olaya ilişkin rejimi tarafından bir açıklama yapılmadı.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 12:52
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