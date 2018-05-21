Şam yakınlarında İran üssünde patlama sesleri duyuldu. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan İran üssünde patlama seslerinin yükseldiği bildirildi. Patlamalar gece yarısı yaşanırken, tesisi İsrail ordusunun vurmuş olabileceği ifade ediliyor. Olaya ilişkin Esad rejimi tarafından bir açıklama yapılmadı.
Şam’da patlama sesleri
Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan İran üssü'nde patlama sesleri duyuldu. üssü İsrail'in vurduğu iddia edilirken Esad rejiminden bir açıklama gelmedi.
- Irkçı restoran
- İşte Prens Harry ve Meghan Markle'nin düğününden kareler
- Kraliyet düğününde kim ne giydi?
- Bu kareleri Avustralya'da görebilirsiniz
- Hitler gerçekten öldü mü? Hitler'in hiç görmediğiniz fotoğrafları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.