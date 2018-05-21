Esed rejimi ve DEAŞ anlaştı! Konvoy yola çıktı

AA muhabirinin Yermük Kampı'ndaki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, DEAŞ ve Beşşar Esed rejimi anlaşmaya vardı.

DEAŞ'lıları ve rejim kontrolünde yaşamak istemeyen sivilleri taşıyan ilk konvoy kamptan ayrıldı.

DEAŞ'lı teröristlerin 7 otobüsle, Humus ilinde Badiya olarak bilinen çöl bölgesindeki mevcut DEAŞ mensuplarının yanına gideceği öğrenildi.

Sivilleri taşıyan 9 otobüs ise İdlib'e doğru yola çıktı. Tahliyelerin sürmesi bekleniyor.

YERMÜK KAMPI'NDA DURUM

Yermük Kampı, Şam'ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Rejimin ilerlemesinden önce bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrol ediyordu.

Kampın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan bir kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam elinde tutuyordu.

Nisan ayı sonunda rejimle yapılan anlaşma sonucu ÖSO ve Heyet Tahrir Şam bölgeden tahliye edilmişti.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük'ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde rejimin ilerlemesinden önce çoğu Filistinli, 2 bin 500 aile yaşıyordu.

Tahliye anlaşmaları ve rejimin operasyonları sırasında çok sayıda sivil, ÖSO bölgesine geçti, oradan da ülkenin kuzeyine tahliye edildi. Dün itibariyle DEAŞ bölgesindeki terörist ve sivil sayısının 600'er olduğu tahmin ediliyor.

DEAŞ halen Suriye'nin Irak sınırında Deyrizor'da, Humus'un çöl bölgesinde ve Dera'nın batısında sınırlı alanda varlık gösteriyor.