Çok Yannis!

KOMŞUDA terör esti. Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris (75), sırf Türkler'i öven bir politikacı olduğu için aşırı milliyetçilerden dayak yedi. Yunanistan'ın Selanik Belediye Başkanı Boutaris, kulağında küpesi ve kolunda döğmesiyle çok renkli bir politikacı olarak hafızalara yerleşti. Sıra dışı Başkan, çıktığı her platformda Türkler'e ve Atatürk'e olan sevgisini dile getirdi.
Irkçılık ve milliyetçiliğe karşı olan Boutaris, "Her zaman söylerim, Türklerle kardeşiz" ve "Atatürk Türk olabilir, ama önce Selanikli. Büyük bir şahsiyet" diyerek ülkemize ve Atatürk'e övgüler dizdi. Ancak Başkan'ın Türkiye sevgisi, Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. Selanik'te önceki gün Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da öldürülen Rumları anmak için düzenlenen etkinlikte skandal patlak verdi. Törene katılan Selanik Belediye Başkanı Boutaris, aşırıcıların hedefindeydi. Onlarca Türkiye düşmanı, yeterince milliyetçi bulmadıkları Boutaris'in eylemden ayrılmasını istedi. Daha sonra da yere düşürdükleri Boutaris'i tekme ve şişelerle darp etti. Yunan polisi ise saldırganları izlemekle yetindi. Hastaneye kaldırılan Boutaris'in kafa, sırt ve bacaklarından yaralandığı bildirildi. Boutaris, "Bu aşağılık bir saldırıydı ama iyiyim" dedi.
Irkçılık ve milliyetçiliğe karşı olan Boutaris, "Her zaman söylerim, Türklerle kardeşiz" ve "Atatürk Türk olabilir, ama önce Selanikli. Büyük bir şahsiyet" diyerek ülkemize ve Atatürk'e övgüler dizdi. Ancak Başkan'ın Türkiye sevgisi, Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. Selanik'te önceki gün Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da öldürülen Rumları anmak için düzenlenen etkinlikte skandal patlak verdi. Törene katılan Selanik Belediye Başkanı Boutaris, aşırıcıların hedefindeydi. Onlarca Türkiye düşmanı, yeterince milliyetçi bulmadıkları Boutaris'in eylemden ayrılmasını istedi. Daha sonra da yere düşürdükleri Boutaris'i tekme ve şişelerle darp etti. Yunan polisi ise saldırganları izlemekle yetindi. Hastaneye kaldırılan Boutaris'in kafa, sırt ve bacaklarından yaralandığı bildirildi. Boutaris, "Bu aşağılık bir saldırıydı ama iyiyim" dedi.
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