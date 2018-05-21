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'den sonra Paraguay da büyükelçiliğini 'e taşıdı!

ve Guatemala'dan sonra ülkelerinden Paraguay da Büyükelçiliğini 'den 'e nakletti.

ABDden sonra o ülke de büyükelçiliğini Kudüse taşıdı!

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Başkanı Horacio Carter ve Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'teki binanın açılışına katıldı.

ülkesi Paraguay, ve Guatemala'nın ardından Kudüs'te büyükelçiliğini açan üçüncü ülke oldu. Bugün düzenlenen açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı ve İsrailBaşbakanı da katıldı.

ABD Başkanı , 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ülkesinin 'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu. Elçilik binası, geçen hafta resmi törenle açıldı.

Büyükelçiliğin kutsal kent Kudüs'te açılması 'de büyük protestolara yol açtı, İsrail askerleri gerçek mermilerle 60'ın üzerinde Filistinli'yi katletti.

ABD'den sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olan Guatemala, Çarşamba günü büyükelçiliğini kutsal kente taşıdı. Fakirlikle mücadele eden ülkesi Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 12:53
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