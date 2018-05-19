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'dan skandal karar! Büyükelçiliğini 'e taşıyor

önümüzdeki günlerde İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den 'e nakledeceğini açıklarken Amerika ve Guatemala'dan son üçüncü ülke oldu.

Paraguaydan skandal Kudüs kararı

Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga bir radyoya yaptığı açıklamada Büyükelçiliğin önümüzdeki günlerde açılmasının planlandığını söyledi.

Paraguay hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Büyükelçiliği Salı günü Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in de hazır bulunacağı törenle hizmete girecek.

Loizaga, Devlet Başkanı Cartes'in sekiz ay önce Büyükelçiliğin nakline karar verdiğini ve bu adımın diğer devletlerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletmeleriyle ilgisinin olmadığını belirtti.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 11:59
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