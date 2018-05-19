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’da facia

Küba’da facia
Küba Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, başkent Havana'daki Jose Marti Havalimanı'nda kalkıştan kısa süre sonra düştü. 'nın resmi gazetesi Granma, 104 yolcu ve 9 mürettebatın olduğu uçakta sadece 3 kişinin kurtulduğunu açıkladı. İç hat seferi yapan yolcu uçağının Havana'dan Holguin'e gittiği öğrenildi. Küba Devlet Başkanı Canel ve çok sayıda üst düzey yetkili ile birlikte olay yerine gitti.


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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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