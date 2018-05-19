Küba Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, başkent Havana'daki Jose Marti Havalimanı'nda kalkıştan kısa süre sonra düştü. Küba'nın resmi gazetesi Granma, 104 yolcu ve 9 mürettebatın olduğu uçakta sadece 3 kişinin kurtulduğunu açıkladı. İç hat seferi yapan yolcu uçağının Havana'dan Holguin'e gittiği öğrenildi. Küba Devlet Başkanı Canel ve çok sayıda üst düzey yetkili ile birlikte olay yerine gitti.
Küba’da facia
Etiketler: Küba
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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