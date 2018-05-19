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'HİPP'si organik !

HİPPsi organik !
Organik bebek maması devi Hipp, 50 yılı aşkın süredir organik mama üretti. Hipp'in kuruluş hikayesi ise hayli ilginçti. Pastanecilikle uğraşan 9 çocuklu Hipp ailesi, 1899'da bebeklerinden birini beslenme yetersizliği nedeniyle kaybetti. Bunun üzerine aile, mama işine girdi. Önemli organik hammadde üreticisi olan Hipp'in Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Hipp, ın önemine dikkat çekti. 72 ülkede satışı, 22 farklı ülkede üretim tesisi bulunan markanın yöneticisi olan Hipp, şunları söyledi: "Bebek maması seçimi hassas bir konu. 56 yıldan fazla bir süredir organik tarıma kendimizi adadık. Toplam 540 farklı çeşit ürün için dünya genelinde 6 bin civarında çiftçiyle çalışıyoruz. Bu çiftçilerin bin 500'ü 'de bulunuyor. 'dan en iyisi, doğa için en iyisi' felsefesiyle ilerliyoruz."
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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