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Dünya evi!

ile ABD'li oyuncu bugün evleniyor. 60 ülkenin canlı yayınlayacağı ve 2.5 milyar sterlinlik ekonomi yaratan düğüne, 127 ülkeden ziyaretçi akın etti...

Dünya evi!
İngiltere'de tahtın altı numaralı varisi ve Amerikalı oyuncu , bugün dünya evine giriyorÖ Kraliyet düğünün, maliyetinden, Meghan Markle'ın gelinliğine kadar her ayrıntısı merak konusu. 'nda Prens Harrynin henüz 3 aylıkken vaftiz olduğu St. George Kilisesi'nde yapılacak düğün törenine 600 konuk davetli. Ünlü tenisçi , Hint oyuncu Priyanka Chopra, Prens Harry ve Meghan Markle'ı tanıştıran kişi olarak bilinen moda tasarımcısı Misha Nonoo konuklar arasında. Prens Harry'nin trajik bir kazada 'te hayatını kaybeden annesi 'nın yakın arkadaşı olan İngiliz şarkıcı da törende olacak. ve Spice Girls'ün diğer üyeleri de düğüne davetli. Halk arasından da düğüne davetli olanlar var. 1200 kişi şapelin içindeki törende olmayacak ancak Windsor Şatosu'nda bulunacak. Aralarında bir sembol isim var. Geçtiğimiz yıl Manchester'daki terör saldırısı mağdurlarından 12 yaşındaki Amelia Thompson. 60 ülkede canlı yayınlanacak 2.5 milyar sterlinlik ekonomi yaratan düğüne dünyanın birçok ülkesinden katılım var. 127 ülkeden sadece düğün rotasında çifti görmek isteyenler akın etti.


2.5 milyar sterlinlik düğün
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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