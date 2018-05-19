Dünya evi!

İngiltere'de tahtın altı numaralı varisi Prens Harry ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle, bugün dünya evine giriyorÖ Kraliyet düğünün, maliyetinden, Meghan Markle'ın gelinliğine kadar her ayrıntısı merak konusu. Windsor Şatosu'nda Prens Harrynin henüz 3 aylıkken vaftiz olduğu St. George Kilisesi'nde yapılacak düğün törenine 600 konuk davetli. Ünlü tenisçi Serena Williams, Hint oyuncu Priyanka Chopra, Prens Harry ve Meghan Markle'ı tanıştıran kişi olarak bilinen moda tasarımcısı Misha Nonoo konuklar arasında. Prens Harry'nin trajik bir kazada Paris'te hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın yakın arkadaşı olan İngiliz şarkıcı Elton John da törende olacak. Victoria Beckham ve Spice Girls'ün diğer üyeleri de düğüne davetli. Halk arasından da düğüne davetli olanlar var. 1200 kişi şapelin içindeki törende olmayacak ancak Windsor Şatosu'nda bulunacak. Aralarında bir sembol isim var. Geçtiğimiz yıl Manchester'daki terör saldırısı mağdurlarından 12 yaşındaki Amelia Thompson. 60 ülkede canlı yayınlanacak 2.5 milyar sterlinlik ekonomi yaratan düğüne dünyanın birçok ülkesinden katılım var. 127 ülkeden sadece düğün rotasında çifti görmek isteyenler akın etti.
2.5 milyar sterlinlik düğün
2.5 milyar sterlinlik düğün
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