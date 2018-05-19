Canlı yayın

Suudi Arabistan'daki hareketlilik bitmedi. 21 Nisan'da Kral Selman'a yönelik darbe girişiminin yapıldığı belirtildi. İşte bu olaydan sonra İran medyasından ilginç bir iddia geldi.
TWİTTER'DAN SERVİS
İran medyası Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "21 Nisan'daki darbe girişimi"nde öldürüldüğünü iddia etti. Bir süre sonra Veliaht Prens Selman'dan "Ölmedim" pozu geldi. Bu pozu Selman'ın ofis müdürü Bedr el-Asakir Twitter hesabından servis etti. Veliaht Prens Selman, Mısır'daki diktatör Sisi'nin omzuna elini koyarak poz vermekteydi. Fotoğrafta, Bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görüldü.
Prens Selman, sağ tarafına darbeci Sisi'yi aldı. Elini omzuna attı. Filistinde katliamlar yaşanırken onlar etrafa gülücükler attı.
TWİTTER'DAN SERVİS
İran medyası Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "21 Nisan'daki darbe girişimi"nde öldürüldüğünü iddia etti. Bir süre sonra Veliaht Prens Selman'dan "Ölmedim" pozu geldi. Bu pozu Selman'ın ofis müdürü Bedr el-Asakir Twitter hesabından servis etti. Veliaht Prens Selman, Mısır'daki diktatör Sisi'nin omzuna elini koyarak poz vermekteydi. Fotoğrafta, Bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görüldü.
Prens Selman, sağ tarafına darbeci Sisi'yi aldı. Elini omzuna attı. Filistinde katliamlar yaşanırken onlar etrafa gülücükler attı.
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