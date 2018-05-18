ABD'de 175 yıl cezaya çarptırılan Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın taciz ettiği 332 kadına, 500 milyon dolar ödeneceği açıklandı. Sapık doktorun eski çalıştığı Michigan Eyalet Üniversitesi (MSU), 425 milyon doların hemen ödeneceğini, 75 milyon doların ise bir vakıf fonuna yatırılacağını bildirdi.
Taciz mağdurlarına 500 milyon dolar
Etiketler: Olimpiyat Cimnastik Takımı , Michigan Eyalet Üniversitesi , Larry Nassar , MSU
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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