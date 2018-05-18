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Taciz mağdurlarına 500 milyon dolar

Taciz mağdurlarına 500 milyon dolar
ABD'de 175 yıl cezaya çarptırılan 'nın eski doktoru Larry Nassar'ın taciz ettiği 332 kadına, 500 milyon dolar ödeneceği açıklandı. Sapık doktorun eski çalıştığı (), 425 milyon doların hemen ödeneceğini, 75 milyon doların ise bir vakıf fonuna yatırılacağını bildirdi.
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