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! 'da şüphesi!

haberine göre, 'da şüphesi nedeniyle 'nın ikinci terminali boşaltılırken, terminal binasında arama yapılıyor

Fransada Nice Havalimanı boşaltılıyor!

'da şüphesi nedeniyle 'nın ikinci terminali boşaltıldı. 2. terminal binasında arama yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 18:19
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