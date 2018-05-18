Fransa'da bomba şüphesi nedeniyle Nice Havalimanı'nın ikinci terminali boşaltıldı. 2. terminal binasında arama yapılıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika! Fransa'da bomba şüphesi!
Son dakika haberine göre, Fransa'da bomba şüphesi nedeniyle Nice Havalimanı'nın ikinci terminali boşaltılırken, terminal binasında arama yapılıyor
Fransa'da bomba şüphesi nedeniyle Nice Havalimanı'nın ikinci terminali boşaltıldı. 2. terminal binasında arama yapılıyor.
Etiketler: Fransa , son dakika , Nice Havalimanı , Bomba
- Rusya'nın 'sonsuz menzilli füze'si Satan 2 için tarih verildi
- Netanyahu'yu çizen karikatürist işten çıkarıldı
- Keskin vahşet
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.