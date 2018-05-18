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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. BM'den flaş Filistin açıklaması

Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz

, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için 'a hareket etmeden önce Tahran'da yaptığı konuşmada, "Siyonistlerin yasadışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz" diye uyardı.

Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'deki son gelişmelerin ardından yaptığı davet üzerine 'a gittiğini belirten Ruhani, "ABD'nin büyükelçiliğini 'e taşıması, Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kurallar aykırıdır. ABD yönetimi bugün İslam dünyası ve kamuoyunda her zamankinden daha fazla nefret edilir hale geldi" dedi.

'BU TOPRAKLARIN GERÇEK SAHİBİ FİLİSTİN HALKI'
Ruhani, Filistin ve Kudüs meselesinin her zaman İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu söylerdi ve ekledi, "Bu toprakların gerçek sahibi Filistin halkıdır."

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 13:32
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