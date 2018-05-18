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'da düştü!

'nın başkenti Havana'da tipi nın havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildiriliyor.

Kübada yolcu uçağı düştü!

'nın başkenti Havana'da tipi nın kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.

Jose Marti Uluslararası Havalimanı çalışanı, Cubana de Aviacion Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğünü söyledi.

Görgü tanıkları uçağın düştüğü yerde yoğun duman gördüklerini belirtti.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 20:52
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