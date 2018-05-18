Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğü bildirildi.
Jose Marti Uluslararası Havalimanı çalışanı, Cubana de Aviacion Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düştüğünü söyledi.
Görgü tanıkları uçağın düştüğü yerde yoğun duman gördüklerini belirtti.
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