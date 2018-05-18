Fransa'da bomba şüphesi nedeniyle Nice Havalimanı'nın ikinci terminali boşaltıldı. 2. terminal binasında arama yapılıyor.

Gazete Habertürk Paris Temsilcisi Umur Talu Habertürk TV'ye konuştu.

Talu, ''Nice Havaalanı jandarma ve güvenlik güçleri tarafından boşaltıldı. Bomba şüphesi var ama bu kesin olarak doğrulanmadı. Sadece alarm durumundan söz edildi. Fransa İçişleri Bakanı sabah basın toplantısı yapmıştı. Genç bir Mısırlı'nın Paris'te patlatmak üzere bir bomba hazırlığı sırasında yakalandığını duyurdu. Dolayısıyla bugün hem Paris hem Nice iki bombanın şüphesi üstünde günü tamamlıyor. Nice'teki olayla ilgili bir ayrıntı yok.'' dedi.