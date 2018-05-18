Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli Fatma Muhammed Osman (54), yatağında ölü bulundu. Yıllardır dilencilik yapan kadının yaşadığı araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulundu. Banka hesaplarında ise 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Şimdi kadının yakınları araştırılıyor.
Dilenci mirası 5.5 milyon dolar
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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