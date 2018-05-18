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İMSAKİYE RAMAZAN
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Dilenci mirası 5.5 milyon dolar

Dilenci mirası 5.5 milyon dolar
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli Fatma Muhammed Osman (54), yatağında ölü bulundu. Yıllardır dilencilik yapan kadının yaşadığı araçta 5 milyon 700 bin lirası (4 bin dolar) bulundu. hesaplarında ise 5,5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Şimdi kadının yakınları araştırılıyor.
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