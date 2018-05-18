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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le telefonda görüştü

Filistin ve Suriye konularının ele alındığı görüşmede, Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki vahşetine uluslararası camianın daha sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede, Erdoğan ve Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'i kınayarak Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etmesini de olumlu bir gelişme olarak niteledi

Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistin ve Suriye konuları ele alındı.

Büyükelçiliğini hukuk dışı bir şekilde Kudüs'e taşıyan ABD'nin BM kararlarına aykırı davranarak uluslararası barışı tehlikeye attığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki vahşetine uluslararası camianın daha sert tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'i kınayarak Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etmesini de olumlu bir gelişme olarak niteledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Zirve toplantısı hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda da konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Filistinlilerin acılarını hafifletmek için ortak çaba harcamanın önemine değinen BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de siyasi çözüm için Türkiye'nin Cenevre ve Astana süreçlerinde gösterdiği gayretleri takdir ettiklerini belirtti.

  • 18 Mayıs 2018, Cuma 22:49
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