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intihar etti

Casus yunuslar intihar etti
Kırım'ın 'ya bağlanmasından sonra Sivastopol'taki " " da ordusuna emrine girmişti. Ancak 13 yunus, Ruslar'la çalışmak istemedi. Açlık grevine gitti, verilen hiçbir yiyeceği yemedi. Böylelikle hepsi de kendilerini imha etti. Ukrayna'da kahraman ilan edilen yunusların adlarının ülkenin bazı bölgelerine verileceği belirtildi. Ayrıca Kiev yönetiminin konuyu uluslararası mahkemelere taşıyacağı bildirildi. Komando yunuslar, açık denizde devriye geziyor, düşman mayın ve balık adamlarının engellenmesi, imha edilmesi gibi görevler üstleniyordu.
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