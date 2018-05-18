Casus yunuslar intihar etti

Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasından sonra Sivastopol'taki "Casus yunuslar" da Moskova ordusuna emrine girmişti. Ancak 13 yunus, Ruslar'la çalışmak istemedi. Açlık grevine gitti, verilen hiçbir yiyeceği yemedi. Böylelikle hepsi de kendilerini imha etti. Ukrayna'da kahraman ilan edilen yunusların adlarının ülkenin bazı bölgelerine verileceği belirtildi. Ayrıca Kiev yönetiminin konuyu uluslararası mahkemelere taşıyacağı bildirildi. Komando yunuslar, açık denizde devriye geziyor, düşman mayın ve balık adamlarının engellenmesi, imha edilmesi gibi görevler üstleniyordu.
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
- AB'den Türkiye'ye övgü! Çok etkilendik
- Ve Trump kabul etti: 'Porno yıldızına para ödedim!'
- En kritik günde Filistin'i unutmadılar!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.