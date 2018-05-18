ABD'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Polis, Houston yakınlarındaki Santa Fe'de yer alan lisede ateş açıldığını doğruladı.

Olayda 1 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, Amerikan CBS televizyonu liseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 öğrencinin öldüğünü duyurdu. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.





GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi. Sınıftaki öğrencilerden biri kanlar içinde yere düştü ve sınıftan tahliye edildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Teksas'ta okula silahlı saldırı. İlk haberler iyi gözükmüyor. Tanrı hepimizi kutsasın!" ifadesini kullandı.