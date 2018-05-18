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’nin ’nde ! Çok sayıda ölü var

’nin ’nin Galveston bölgesinde bulunan Lisesi’ne düzenlendi. Olayda 1 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, Amerikan CBS televizyonu saldırıda en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

ABDde korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var

'nin güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Polis, Houston yakınlarındaki 'de yer alan lisede ateş açıldığını doğruladı.

Olayda 1 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, Amerikan CBS televizyonu liseye düzenlenen da en az 10 öğrencinin öldüğünü duyurdu. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI
Bir televizyona telefonla bağlanan bir öğrenci, saldırganın sanat dersinde içeriye girdiğini ve ateş açmaya başladığını söyledi. Sınıftaki öğrencilerden biri kanlar içinde yere düştü ve sınıftan tahliye edildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Teksas'ta okula silahlı saldırı. İlk haberler iyi gözükmüyor. Tanrı hepimizi kutsasın!" ifadesini kullandı.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 18:25
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