Teksas Eyaleti'nin Galveston bölgesinde bulunan Santa FE Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi gözaltına alınırken, en az 8 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Görgü tanıklarına göre saldırı okulun sanat sınıfının olduğu yerde yaşandı.





İHA'nın haberine göre, olaya Santa Fe Polisi ve Galveston Şerif Departmanı Harris County ve ATF (Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu) ekipleri müdahale ederken, Santa Fe Lisesi koruma amaçlı olarak kilit altına alınarak tecrit işlemi başlatıldı.





Santa Fe Okul bölgesi web sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah lisede silahlı saldırı gerçekleşti. Bölge lisede tecrit uygulaması başladı" ifadeleri yer aldı.Santa Fe Polisi tarafından bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi verilirken, kimliği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Olay Santa Fe Lisesi yakınlarındaki Dickinson okul bölgesinde de güvenliğin arttırılmasına sebep oldu. Öğrencilerin okul binası dışındaki faaliyetleri durdurulurken, okula giriş çıkışlar güvenlik kontrolü ile sağlanıyor.