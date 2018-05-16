Macar asıllı ABD vatandaşı milyarder George Soros'un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundations) Budapeşte'den Berlin'e taşınıyor. Macar hükümeti, George Soros'u mültecilerin Avrupa'ya yerleştirilmesi için bir plan yapıp bunu uygulamak için çaba harcamakla suçladı. Ayrıca öğrenci eylemlerini finase etmekle suçlanan Soros'un ülkeden kaçmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.
Soros kovuldu
Etiketler: George Soros , Berlin
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
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