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Soros kovuldu

Soros kovuldu
Macar asıllı ABD vatandaşı milyarder 'un Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundations) Budapeşte'den 'e taşınıyor. Macar hükümeti, George Soros'u mültecilerin Avrupa'ya yerleştirilmesi için bir plan yapıp bunu uygulamak için çaba harcamakla suçladı. Ayrıca öğrenci eylemlerini finase etmekle suçlanan Soros'un ülkeden kaçmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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