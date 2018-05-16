UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organızasyonda final heyecanı geldi çattı! Kupanın sahibi, bugün oynanacak final maçıyla belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde finalde Fransa'dan Olympique Marsilya ile İspanya'dan Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.

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Lyon'da oynanacak final öncesi Marsilya taraftarları, sezonun en önemli maçını bir tarafa bırakıp İsrail tarafından saldırıya uğrayan Filistinlilere destek olmak için tribünde Filistin bayrağı açtı.







Fransa'daki Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı yerlerden biri olan Marsilya'da tribünlerin Filistin'e destek olması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.