UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organızasyonda final heyecanı geldi çattı! Kupanın sahibi, bugün oynanacak final maçıyla belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde finalde Fransa'dan Olympique Marsilya ile İspanya'dan Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.
Lyon'da oynanacak final öncesi Marsilya taraftarları, sezonun en önemli maçını bir tarafa bırakıp İsrail tarafından saldırıya uğrayan Filistinlilere destek olmak için tribünde Filistin bayrağı açtı.
Fransa'daki Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı yerlerden biri olan Marsilya'da tribünlerin Filistin'e destek olması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Marsilyalı taraftarlar Filistin bayrakları dalgalandırdı
Marsilya ile Atletico Madrid arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Lyon stadını dolduran Marsilyalı taraftarlar kritik mücadele öncesinde Filistin bayrakları dalgalandırdı.
UEFA'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organızasyonda final heyecanı geldi çattı! Kupanın sahibi, bugün oynanacak final maçıyla belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde finalde Fransa'dan Olympique Marsilya ile İspanya'dan Atletico Madrid karşı karşıya geliyor.
Etiketler: Atletico Madrid , Filistin , UEFA , Lyon , Fransa , İspanya , İsrail , Marsilyalı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.