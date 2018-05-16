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taraftarlar bayrakları dalgalandırdı

Marsilya ile arasında oynanan Avrupa Ligi finali öncesinde stadını dolduran taraftarlar kritik mücadele öncesinde bayrakları dalgalandırdı.

En kritik günde Filistini unutmadılar!

'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organızasyonda final heyecanı geldi çattı! Kupanın sahibi, bugün oynanacak final maçıyla belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde finalde 'dan Olympique Marsilya ile 'dan karşı karşıya geliyor.

'da oynanacak final öncesi Marsilya taraftarları, sezonun en önemli maçını bir tarafa bırakıp tarafından saldırıya uğrayan lilere destek olmak için tribünde Filistin bayrağı açtı.



Fransa'daki Müslüman nüfusun yoğunlukla yaşadığı yerlerden biri olan Marsilya'da tribünlerin Filistin'e destek olması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 22:04
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