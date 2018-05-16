Prens Harry ile evlenme hazırlığında olan ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın babasının yarattığı kriz büyüyor. Markle'in babası Thomas Markle'ın kısa süre önce 'gizlice çekildiği' iddia edilen fotoğrafları çıkmıştı... Fotoğraflarda Markle'ın elinde İngiltere tarihi kitabı bulunuyor, Markle bir internet cafede kızının ve Prens Harry'nin fotoğraflarına bakıyordu. Thomas Markle fotoğrafçı Jeff Rayner ile anlaşarak kendisini gizlice fotoğraflamasını kabul ettiği ortaya çıkınca olay büyüdü. Thomas Markle'ın düğüne katılmayacağı belirtildi.
Kriz büyüyor
Etiketler: Prens Harry , Thomas Markle , İngiltere
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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