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Kriz büyüyor

Kriz büyüyor
Prens Harry ile evlenme hazırlığında olan ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın babasının yarattığı kriz büyüyor. Markle'in babası 'ın kısa süre önce 'gizlice çekildiği' iddia edilen fotoğrafları çıkmıştı... Fotoğraflarda Markle'ın elinde tarihi kitabı bulunuyor, Markle bir internet cafede kızının ve 'nin fotoğraflarına bakıyordu. Thomas Markle fotoğrafçı Jeff Rayner ile anlaşarak kendisini gizlice fotoğraflamasını kabul ettiği ortaya çıkınca olay büyüdü. Thomas Markle'ın düğüne katılmayacağı belirtildi.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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