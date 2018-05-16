Kuzey Kore, bugün gerçekleşmesi planlanan Güney Kore görüşmesini iptal etti. Devlet Başkanı Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmesini de iptal edilebileceği öğrenildi. İptalin gerekçesi ise Güney Kore ile ABD'nin gerçekleştirdiği askeri tatbikat olarak bildirildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jaein ile Kuzey Kore lideri Kim Jongun bir araya gelerek, 68 yıl sonra barış adımları atmıştı.
Kim’den Kore ve Trump’a şok
Etiketler: Kuzey Kore , Güney Kore , donald trump , ABD
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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