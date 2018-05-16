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Kim’den Kore ve Trump’a şok

Kim’den Kore ve Trump’a şok
, bugün gerçekleşmesi planlanan görüşmesini iptal etti. Devlet Başkanı Kim Jong-un'un, Başkanı ile planlanan görüşmesini de iptal edilebileceği öğrenildi. İptalin gerekçesi ise Güney Kore ile ABD'nin gerçekleştirdiği askeri tatbikat olarak bildirildi. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jaein ile Kuzey Kore lideri Kim Jongun bir araya gelerek, 68 yıl sonra barış adımları atmıştı.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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