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lerin en çok tercih ettiği ülke oldu

Rusya Federal Turizm Ajansı, mayıs ayında Rus vatandaşların tatil tercihleri arasında yüzde 52,3'lük payla 'nin açık ara lider konumda olduğunu duyurdu

Akın akın geliyorlar!

Rus vatandaşlarının mayıs tatilinde tercih ettikleri bir numaralı tatil noktasının yine olduğu bildirildi.

Rusya Federal Turizm Ajansı'ndan (Rosturizm) yapılan açıklamada, İşçi Bayramı ve Zafer Bayramı dolayısıyla mayıs başında kutlanan tatil döneminde, Rus vatandaşlarının tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandıkları belirtildi.

Açıklamada, Rus vatandaşların tatil tercihleri arasında yüzde 52,3'lük payla Türkiye'nin açık ara lider konumda olduğu vurgulanırken, 'ın yüzde 10,7'yle ve Rusya'daki yerel tatil noktalarının yüzde 7,2'lik payla Türkiye'nin ardından sıralamaya girdiği bildirildi.

Bu arada, bu yılın ilk 4 ayında 'yı tercih eden lerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Yetkililer, Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 19:50
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