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n Bergen!

İtalyan Bergen!
Yüzüne kezzap atıldıktan bir süre sonra öldürülen şarkıcı Bergen'in kaderini, eski güzeli Gessica Notaro yaşamaya başladı. Notaro, geçen yaz erkek arkadaşı Jorge Edson Tavares'ten ayrıldı. Ancak buna kızan Tavares, 29 yaşındaki Notaro'ya asitli saldırı düzenledi. Bu saldırıda bacağından ve kalçasından yaralanan eski güzel bir gözünü de kaybetti. Yaklaşık 1.5 yıldır bir dizi ameliyatlar geçiren Notaro, biraz olsun düzeldi. İtalya'da bir dans yarışmasına katılan eski güzel, o günleri unutamadı. Simdi de hayatını kadına karşı şiddeti durdurmaya adadı.
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