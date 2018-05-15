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BM İnsan Hakları Konseyi Gazze için toplanacak

47 ülkeden oluşan BM İnsan Hakları Konseyi, Cuma günü İşgal Edilmiş Filistin Topraklarında insan hakları durumunu tartışmak üzere özel oturum düzenleyecek

BM İnsan Hakları Konseyi Gazze için toplanacak

47 ülkeden oluşan BM İnsan Hakları Konseyi, Cuma günü İşgal Edilmiş Filistin Topraklarında insan hakları durumunu tartışmak üzere özel oturum düzenleyecek.

Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arap Devletleri adına talepte bulunması üzerine açılması planlanan oturumu 26 devlet destekledi.

Bu oturum Aralık 2017'de Konsey'in Myanmar'daki durumu değerlendirmek için toplanmasından bu yana ilk oturum olacak.

  • 15 Mayıs 2018, Salı 21:45
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