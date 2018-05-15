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  1. Gazze soruşturması talebine ABD vetosu!

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Dışişleri Bakanı Didier Reynders, 'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel'i çağırdı.

Belçikadan İsrail hamlesi!

resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Frankel'ın bir radyo kanalında sınırında şehit edilen kişileri "terörist" olarak nitelendirmesinin ardından li Büyükelçi Frankel, Belçika çağrıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Reynders, "Birçok şeyi duyabiliriz ancak bunun da bir sınırı var." ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı Charles Michel de Frankel'in "Her insanın ölümünden dolayı üzüntü duyuyorum, sınırda hayatını kaybeden 55 teröristin ölümünden bile." ifadesi karşısında şoka girdiğini açıklamıştı.

Gazze'de yaşanan katliam sonrası de İsrail'in Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve büyükelçiye "bir süre ülkene dön" mesajı vermişti.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 17:17
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