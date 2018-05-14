'Yaz'ak aşk!

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2017'den beri skandallarla gündeme geldi. Trump, göçmen karşıtı politikalarıyla tepki çekti. Nükleer krizi körükledi. Eski defterler açılınca, Trump'ın gayrimeşru ilişkileri de ortalığa serildi. Trump, son günlerde 2006'da porno yıldızı Stormy Daniels ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi. ABD gündemini alt üst eden skandal bununla sınırlı değildi. Başkan Trump'ın, avukatı Michael Cohen aracılığıyla başkanlık seçiminden hemen önce Stormy Daniels'e susması için 130 bin dolar ödeme yaptığı belirtildi. Hatta söz konusu ödemenin, kampanya fonlarından yapıldığı iddia edildi. Trump ise "sus" parasını kendi cebinden ödediğini söyledi. Ancak Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti'den daha vahim iddialar geldi. Avenatti, müvekkili ile susması için sözleşme yapan Trump'ın avukatı Cohen'e, Ruslar'ın para verdiğini iddia etti. Siyasi gerilim çıkaran "bomba ilişki", yayınevlerini de harekete geçirdi. Gözler, skandal kadın Stormy Daniels'e çevrildi. ABD'li yayınevleri, Donald Trump ile yaşadığı süreci kaleme alması için Stormy Daniels'in kapısında adeta sıraya girdi. Porno yıldızının, Trump ile yaşadıklarına ilişkin kitap hazırlama teklifine sıcak baktığı belirtildi. Yayınevlerinin, Trump ve Stormy arasında geçenlerin anlatıldığı kitap için kesenin ağzını açtığı kaydedildi. Stormy Daniels'e sunulan teklifin 4.5 milyon dolardan başladığı kaydedildi.
YAŞADIKLARI KİTAP OLACAK
Trump'ın yaşadıkları ilişkiyi anlatmaması için para ödediği Stormy Daniels, yalan söylemediğini kanıtlamıştı. Hatta porno yıldızının, 2011 yılında yalan makinesinden geçtiği ortaya çıkmıştı.
FİRST LADY İSYANDA!
Porno yıldızı Daniels ile ilişkiye giren Donald Trump'ın eşi Melanie Trump, skandalın ortaya çıkmasının ardından yıkıldı. First Lady'nin boşanmak istediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Beyaz Saray bu iddiayı doğrulamasa da Trump ile eşi arasında esen soğuk rüzgarlar sık sık objektiflere yansıdı.
ALMAN HAREKETİ!
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararı aldığını söyledi. Bunun üzerine Avrupa ülkeleri, anlaşmadan çekilen ABD'ye rest çekti. Almanya, "Trump uluslararası düzene zarar veriyor" diyerek, Washington'a karşı daha sert politika izlemeye hazırlandığını bildirdi. Alman Der Spiegel dergisi de, Avrupa'nın Trump'a olan öfkesine yer verdi. Dergi, Trump'ı kapağına taşıyarak, ABD Başkanı'na orta parmak işaretiyle hakaret etti. Dergi, anlaşmadan çekilen Trump'ın Avrupa ile vedalaştığına dikkat çekti.
YAŞADIKLARI KİTAP OLACAK
Trump'ın yaşadıkları ilişkiyi anlatmaması için para ödediği Stormy Daniels, yalan söylemediğini kanıtlamıştı. Hatta porno yıldızının, 2011 yılında yalan makinesinden geçtiği ortaya çıkmıştı.
FİRST LADY İSYANDA!
Porno yıldızı Daniels ile ilişkiye giren Donald Trump'ın eşi Melanie Trump, skandalın ortaya çıkmasının ardından yıkıldı. First Lady'nin boşanmak istediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Beyaz Saray bu iddiayı doğrulamasa da Trump ile eşi arasında esen soğuk rüzgarlar sık sık objektiflere yansıdı.
ALMAN HAREKETİ!
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmasından çekilme kararı aldığını söyledi. Bunun üzerine Avrupa ülkeleri, anlaşmadan çekilen ABD'ye rest çekti. Almanya, "Trump uluslararası düzene zarar veriyor" diyerek, Washington'a karşı daha sert politika izlemeye hazırlandığını bildirdi. Alman Der Spiegel dergisi de, Avrupa'nın Trump'a olan öfkesine yer verdi. Dergi, Trump'ı kapağına taşıyarak, ABD Başkanı'na orta parmak işaretiyle hakaret etti. Dergi, anlaşmadan çekilen Trump'ın Avrupa ile vedalaştığına dikkat çekti.
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