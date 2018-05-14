Türkiye, 34 yıllık "Eurovision Şarkı Yarışması" tarihine 2013 yılında ara verdi. Bunun nedeni ise oyların şarkılara göre değil ülkelere göre verilmesiydi! Özetle yarışma, siyasetin "şarkı" maskesi altına gizlenmiş haliydi. Bunun en çarpıcı örneği, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda belgelendi. Finalde 26 ülke karşı karşıya geldi. Yarışmayı kazanan ülke ise Kudüs'ü başkent ilan eden işgalci İsrail'di. İsrail'i temsil eden Netta Barzilai, "Toy" adlı şarkısıyla 529 puan alarak birinciliği elde etti. İsrail'in ardından 436 puanla Güney Kıbrıs Rum Kesimi ikinci geldi. Eurovision'un şampiyonunun İsrail olması, sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal paylaşım sitesi twitter'da yapılan "Türkiye düşmanları iş başında" ve "Gerçek bir oylama olmadığı kesin" gibi yorumlar dikkat çekti.
'Ses'li mesaj
Türkiye’nin 5 yıldır katılmadığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda son sözü yine siyaset söyledi! Birinci İsrail, ikinci ise Kıbrıs Rum Kesimi seçildi
Etiketler: Eurovision Şarkı Yarışması , İsrail , Türkiye , Kudüs
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.