Provokasyon

ABD, uluslararası hukuka aykırı davrandı. Başkan Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdı. ABD Büyükelçiliği'nin 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını açıkladı. Skandal karar, tüm dünyadan tepki topladı. Ancak ABD, işgalci terör devleti İsrail ile bir olup geri adım atmadı. ABD elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına artık saatler kaldı. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin bugün işgal altındaki Kudüs'e taşınacak olması Filistin'in kalbi olan şehirde gerilimin tırmanmasına yol açtı. Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı. Öte yandan ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu ABD heyeti, bugünkü açılış törenine katılmak üzere dün İsrail'e ulaştı. ABD Başkanı Trump'ın ise törene telekonferansla katılacağı açıklandı. Bugünkü tören öncesi şehirdeki tansiyon arttı. Filistinliler'in yarın işgal altındaki Doğu Kudüs ve ablukanın sürdüğü Gazze'nin yanı sıra Filistin'in diğer şehirlerinde büyük gösteriler düzenlemesi bekleniyor.
İSRAİL TEHDİT ETTİ
ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle, Gazze'de düzenlenecek gösteriler öncesi İsrail alarma geçti. İsrail ordusuna ait uçaklardan Gazze'nin çeşitli bölgelerine atılan broşürlerde, "Sınırdaki tel örgülere yaklaşanlar, hayatını kaybeder" yazdı.
İSRAİL TEHDİT ETTİ
ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle, Gazze'de düzenlenecek gösteriler öncesi İsrail alarma geçti. İsrail ordusuna ait uçaklardan Gazze'nin çeşitli bölgelerine atılan broşürlerde, "Sınırdaki tel örgülere yaklaşanlar, hayatını kaybeder" yazdı.
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