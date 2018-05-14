;
Yol Durumu
  1. Filistin'de ulusal yas ve genel grev ilan edildi

'den ABD'nin skandal kararına ilişkin açıklama

Başbakanı 'in sözcüsü, İngiltere'nin Büyükelçiliği'ni 'e taşımayacağını söyledi. Sözcü, İngiltere'nin ABD'nin Kudüs konusundaki kararına katılmadığını belirtti

İngiltereden Kudüs açıklaması!

ABD'nin Büyükelçiliği'nin 'e taşımasıyla ilgili gerilim devam ederken, Başbakanı 'de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, 'ın 'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

May'in sözcüsü 'de yaşanan can kayıpları nedeniyle endişeli olduklarını vurguladı ve itidal çağrısı yaptı.


Etiketler: , , , , , , ,
  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 19:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ