ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasıyla ilgili gerilim devam ederken,İngiltere Başbakanı Theresa May'de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

May'in sözcüsü Gazze'de yaşanan can kayıpları nedeniyle endişeli olduklarını vurguladı ve itidal çağrısı yaptı.



