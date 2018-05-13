ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ortamı gerdi. Siyasi kriz devam ederken, bu kez hamle İran'ın dini lideri Ali Hamaney'den geldi. Hamaney, başkent Tahran'daki bir kitap fuarında görüntülendi. Elinde yazar Michael Wolff'un "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitabını tutarken çekilen bir fotoğrafını Instagram'a koydu. Bu görüntü, İran'ın ABD'ye yeni bir hamlesi olarak algılandı. Zira kitap Trump ile ilgili ciddi iddiaları içermekteydi.
Hamaney’den kitaplı mesaj
Etiketler: ali hamaney , İran , trump , instagram
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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