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  1. ABD’ye Alman şoku

Hamaney’den kitaplı mesaj

Hamaney’den kitaplı mesaj
ABD'nin ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ortamı gerdi. Siyasi kriz devam ederken, bu kez hamle İran'ın dini lideri 'den geldi. Hamaney, başkent Tahran'daki bir kitap fuarında görüntülendi. Elinde yazar Michael Wolff'un "Ateş ve Öfke: 'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitabını tutarken çekilen bir fotoğrafını Instagram'a koydu. Bu görüntü, İran'ın ABD'ye yeni bir hamlesi olarak algılandı. Zira kitap Trump ile ilgili ciddi iddiaları içermekteydi.
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