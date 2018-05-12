;
Yol Durumu
  1. Diyanet'ten o bildiriye sert tepki

Tansiyon yükseliyor! 'te bir daha

'ın kentinin güneyindeki da 3 kişi hayatını kaybetti.

Tansiyon yükseliyor! Kerkükte bir patlama daha

'ın kentinin güneyindeki da 3 kişi hayatını kaybetti. Bugün öğlen saatlerinde de aynı bölgede mayın patlaması sonucu 6 güvenlik mensubu hayatını kaybetmişti. Öte yandan bugün Irak'ta halk genel ler için sandık başına gitmişti. Katılımın düşük kaldığı belirtilen seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'da sona erdi.

Etiketler: , , ,
  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 21:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ