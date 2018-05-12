Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Bugün öğlen saatlerinde de aynı bölgede mayın patlaması sonucu 6 güvenlik mensubu hayatını kaybetmişti. Öte yandan bugün Irak'ta halk genel seçimler için sandık başına gitmişti. Katılımın düşük kaldığı belirtilen seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'da sona erdi.
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