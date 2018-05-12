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'dan uçak gemisine yakın takip

Gemisavar füze kompleksi 'Uran' ile donatılmış Rus fırkateyninin 'in doğusunda görev yapan ’ye ait USS uçak gemisini adım adım takip ettiği belirtildi.

Rusyadan ABD uçak gemisine yakın takip

İngiliz televizyonunun haberine göre ilk kez 2 yıl önce karşı karşıya gelen ve USS , 'in doğusunda yeniden aynı karede yer aldı.

ITV'nin USS Harry Truman'ı ziyaret eden muhabiri, Rus fırkateynin uçak gemisinin her adımını takip ettiğinin açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

AKDENİZ'DE GÖREV YAPIYOR
2 yıl önceki gergin karşılaşmanın aksine bu kez herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydeden ITV muhabiri, iki geminin döneminde kurulan iletişim hatları üzerinden olası tehlikeli olayları önlemek için bilgi alışverişi yaptığını belirtti.

USS Harry Truman, 'deki hedeflerine yönelik operasyonların bir unsuru olarak Akdeniz'de görev yapıyor.

Sputnik'in haberine göre USS Harry Truman gemisi 19 Nisan'da Akdeniz'e girmişti, yaklaşık bir hafta sonra da ABD, ve Fransa, Esad'ın sivil halka karşı Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye'ye saldırı düzenlemişti.

USS Harry Truman uçak gemisinin, belirlenen görev süresinin ardından geri dönmek yerine 'ya engel olmak için Akdeniz'de kalabileceği belirtiliyor.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 21:21
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