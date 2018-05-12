Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüphelinin bıçakla yayalara saldırdığı belirtildi.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı, bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerini anında müdahale ve soğukkanlı tavırlarından dolayı kutladı.





Kamu yayıncısı France Info kanalı, saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Saldırıyı DAEŞ üstlendi.