Atlas Robot bomba gibi geliyor!

Doğal ortamda çekilen video, Atlas'ın yeni yeteneklerini ortaya koyuyor. Atlas Robot için yayınlanan videoda, Açık bir arazide koşu yapan Atlas, karşılaştığı engelin üzerinden tıpkı bir insan gibi atlayabiliyor.
ATLAS ROBOT GİDEREK GÜÇLENİYOR!
Atlas, gerçek bir insanın yapabileceği fiziksel hareketleri yapabiliyor. İnsansı robot beklentilerimizi tamamen karşılayan bu çalışma, gelecekte robotların ne durumda olacağını tam anlamıyla gözler önüne seriyor. Atlas robot özellikleri ile büyük fiziksel hareketleri kusursuzca yapabiliyor.
Atlas Robot kütüklerin üzerinden atlayabiliyor. Atlama yeteneği sırasında asıl dikkat çeken nokta ise hareketleri yaparken sergilediği esnek fizik yapısı. Çimde koşarken, bir anda daha farklı bir zemine geçiyor olması; buna bağlı olarak bacaklarının daha da esneyebilmesi büyük bir gelişme gösterdiğini işaret ediyor.
Robot sektöründe bu denli önemli ilerlemeler yaşanması, yakın gelecek hakkında ciddi tartışmalara neden oluyor. Boston Dynamics paylaştığı son videoyla bunu bir kez daha ortaya koyarken, robotların kusursuz kabiliyetlere sahip olacaklarını anlıyoruz.
Bu, Atlas tarafından ortaya konan ilk başarı değil. Ev işlerinden zorlu parkurlara varıncaya kadar hemen her alanda boy gösteren robot, bu sefer de bizlere doğal ortamdaki yeteneklerini gösterdi.
Robotlar geleceğe kusursuz şekilde ışık tutarken, birçok alanda onların etkilerini çok daha fazla hissedeceğiz. Henüz üretim bandında montaj yapmakla uğraşan günümüz robotları, gün geldiğinde günlük işlerimizde bile bizlere yardımcı olacak. Hayal değil, tam olarak teknolojinin bir hediyesi olarak bu olanaklar bize sunulacak!
ATLAS ROBOT GİDEREK GÜÇLENİYOR!
Atlas, gerçek bir insanın yapabileceği fiziksel hareketleri yapabiliyor. İnsansı robot beklentilerimizi tamamen karşılayan bu çalışma, gelecekte robotların ne durumda olacağını tam anlamıyla gözler önüne seriyor. Atlas robot özellikleri ile büyük fiziksel hareketleri kusursuzca yapabiliyor.
Atlas Robot kütüklerin üzerinden atlayabiliyor. Atlama yeteneği sırasında asıl dikkat çeken nokta ise hareketleri yaparken sergilediği esnek fizik yapısı. Çimde koşarken, bir anda daha farklı bir zemine geçiyor olması; buna bağlı olarak bacaklarının daha da esneyebilmesi büyük bir gelişme gösterdiğini işaret ediyor.
Robot sektöründe bu denli önemli ilerlemeler yaşanması, yakın gelecek hakkında ciddi tartışmalara neden oluyor. Boston Dynamics paylaştığı son videoyla bunu bir kez daha ortaya koyarken, robotların kusursuz kabiliyetlere sahip olacaklarını anlıyoruz.
Bu, Atlas tarafından ortaya konan ilk başarı değil. Ev işlerinden zorlu parkurlara varıncaya kadar hemen her alanda boy gösteren robot, bu sefer de bizlere doğal ortamdaki yeteneklerini gösterdi.
Robotlar geleceğe kusursuz şekilde ışık tutarken, birçok alanda onların etkilerini çok daha fazla hissedeceğiz. Henüz üretim bandında montaj yapmakla uğraşan günümüz robotları, gün geldiğinde günlük işlerimizde bile bizlere yardımcı olacak. Hayal değil, tam olarak teknolojinin bir hediyesi olarak bu olanaklar bize sunulacak!
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