Trump - Jong-un görüşmesinin detayları belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin Kore sınırında olmasını istiyordu. Ancak bunun gerçekleşmeyeceği açıklanmıştı.

Trump açıklamasında "Kim Jong-un ile beklenen görüşmem Singapur'da 12 Haziran'da gerçekleşecek" diyerek görüşmenin yerini duyurdu. ABD Başkanı, "İkimiz de bunu Dünya Barışı için çok özel bir an yapmaya çalışacağız" dedi.

DAEŞ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, DAEŞ'in en çok aranan beş liderinin yakalandığını açıkladı. Trump Twitter'dan, "DAEŞ beş en çok aranan lideri biraz evvel yakalandı" açıklamasını yaptı.