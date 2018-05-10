Meydan okuyo'rus'

Bundan tam 73 yıl önce Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etti. O günden sonra galibiyetin tarihi, Zafer Bayramı ilan edildi. Dün de bayramın 73. yıldönümünde başkent Moskova'da tören düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Putin, töreni Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile izledi.
MİSS GİBİ GEÇİT TÖRENİ...
13 bin askerin katılımıyla gerçekleşen törende 75 savaş uçağı sergilendi. Askeri şovun ardından kürsüye çıkan Putin, "Savaş tehdidinin ciddiyetinin, barışın ise ne kadar kırılgan olduğunun farkındayız" dedi. Şık üniformalı kadın polisler ise herkesin dikkatini çekti. Yüzlerce izleyici manken gibi olan askerlere kilitlendi. Törende nizami bir şekilde ilerleyen kadın askerler, disiplinden taviz vermedi.
MİSS GİBİ GEÇİT TÖRENİ...
13 bin askerin katılımıyla gerçekleşen törende 75 savaş uçağı sergilendi. Askeri şovun ardından kürsüye çıkan Putin, "Savaş tehdidinin ciddiyetinin, barışın ise ne kadar kırılgan olduğunun farkındayız" dedi. Şık üniformalı kadın polisler ise herkesin dikkatini çekti. Yüzlerce izleyici manken gibi olan askerlere kilitlendi. Törende nizami bir şekilde ilerleyen kadın askerler, disiplinden taviz vermedi.
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