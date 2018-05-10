Metroda kadınların eteklerinin altını çeken sapık yakalandı
Metro istasyonunun merdivenlerinde etek giyen kadınların etek altı görüntülerini çeken sapık şikayet üzerine yakalanarak tutuklandı. Polis yakalanan sapığın telefonunu incelemeye alınca bir çok kadına ait etek altı görüntülerinin çekildiğini belirledi.
Etiketler: metro , sapık , Gizli çekim
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