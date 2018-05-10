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da kadınların eteklerinin altını çeken yakalandı

istasyonunun merdivenlerinde etek giyen kadınların etek altı görüntülerini çeken şikayet üzerine yakalanarak tutuklandı. Polis yakalanan sapığın telefonunu incelemeye alınca bir çok kadına ait etek altı görüntülerinin çekildiğini belirledi.

merdivenlerinde etek giyen kadınların etek altı görüntülerini çeken şikayet üzerine yakalandı. Kameralara yansıyan görüntülerde suç üstü görüntülenen sapık polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 12:32
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