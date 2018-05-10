Irkçılık çıkışı

Geçtiğimiz akşam düzenlenen MET Gala, bu yıl sadece Hollywood yıldızlarının giydiği çılgın kıyafetlerle değil konseptiyle de olay yarattı. Bu yılki teması 'Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü' olarak belirlenen galaya, İngiliz gazeteci Piers Morgan tepki gösterdi. Ünlü gazeteci, şöyle dedi: "Bu gecenin konsepti Katolik adı altında değil de İslam adıyla yapılsaydı orada Madonna ve Sarah Jessica Parker gibi yıldızlar olmazdı. Bu da onları ırkçı ve sahtekar yapar."