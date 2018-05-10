Geçtiğimiz akşam düzenlenen MET Gala, bu yıl sadece Hollywood yıldızlarının giydiği çılgın kıyafetlerle değil konseptiyle de olay yarattı. Bu yılki teması 'Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü' olarak belirlenen galaya, İngiliz gazeteci Piers Morgan tepki gösterdi. Ünlü gazeteci, şöyle dedi: "Bu gecenin konsepti Katolik adı altında değil de İslam adıyla yapılsaydı orada Madonna ve Sarah Jessica Parker gibi yıldızlar olmazdı. Bu da onları ırkçı ve sahtekar yapar."
Irkçılık çıkışı
İngiliz gazeteci Piers Morgan, MET Gala’nın Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü konseptiyle yapılmasını köşe yazısıyla topa tuttu
Etiketler: madonna
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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