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Gaza geldiler

Gaza geldiler
Kıbrıs'taki hareketlilik hiç dinmedi. Güney Rum Kesimi ilişkileri sürekli gerdi. Kavga ortamı hazırlayan politikalardan hiç vazgeçmedi. Önceki gün ise Güney Kıbrıs lideri , Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye davet etti. Kendi aralarında Türkiye'yi devre dışı bırakan doğalgaz hattını çizdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, zirveye tepki gösterdi. Bu arada boru hattı projesi, İsrail'in Hayfa limanından başlayarak Kıbrıs adasının güneyinden geçecek. Ek bir boru hattıyla Rum Yönetimi'ne bağlanacak ve buradan Yunanistan'ın Girit Adası, ardından Adriyatik Denizi'ne ve İtalya'ya ulaşacak.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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