Elon Muskara!

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bu kez teknolojik alanda değil özel hayatıyla gündemde... Milyoner işadamı, geçtiğimiz akşam düzenlenen MET Galası'na yeni sevgilisi Kanadalı şarkıcı Claire Elise Boucher ile katılınca dillere düştü. Sosyal medyada, Elon Musk'ın yeni aşkı ile eski sevgilisi Amber Heard'ün yan yana fotoğraflarını paylaşanlar, "Elon, yapay zekaya kendini kaptırmaktan gözlerini kör etmiş" yorumları yaptı.