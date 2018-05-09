Rus Royce!

Başkanı Putin, yeni limuzini ile birlikte tura çıktı. 6 yıl daha devlet başkanı seçilen Putin, yeni dönemde yerli limuzinini kullanmaya başladı. Alman Porsche ile tasarladığı Kortej adlı limuzinini görücüye çıkarttı. Aracın V8 motora sahip 600 beygir gücünde olduğu vurgulandı. Sosyal medyada yıkıldı. Çünkü aracın "İngiliz Rolls-Royce Phantom'un aynısı olduğu açıklandı. Bu arada limuzinin çeşitli varyasyonlarından 5 bin adet üretileceği ve Rus hükümetinin kullanımına sunulacağı açıklandı.