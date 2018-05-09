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  1. Kuzey Kore'den sürpriz ABD hamlesi!

görüntüledi: , ’e yeni üs kurdu!

'nin 'e kurduğu yeni üssün fotoğrafları ortaya çıktı. haber ajansı Menbiç'te çekilen fotoğrafları "ABD güçleri Menbiç'te yeni bir üs kuruyor" açıklamasıyla yayınladı.


Başkanı ile kurmayları arasında ve eş zamanlı olarak ABD ile tansiyonu yükselten tartışmasında sıcak bir gelişme yaşandı. ABD askerlerinin bölgeden çıkıp çıkmayacağına dair net bir bilginin verilmediği sıralarda haber ajansı bugün özel fotoğraflar servis etti.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 16:40
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