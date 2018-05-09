ABD Başkanı Donald Trump ile kurmayları arasında ve eş zamanlı olarak ABD ile Türkiye tansiyonu yükselten Menbiç tartışmasında sıcak bir gelişme yaşandı. ABD askerlerinin bölgeden çıkıp çıkmayacağına dair net bir bilginin verilmediği sıralarda Reuters haber ajansı bugün özel fotoğraflar servis etti.
Reuters görüntüledi: ABD, Menbiç’e yeni üs kurdu!
ABD'nin Menbiç'e kurduğu yeni üssün fotoğrafları ortaya çıktı. Reuters haber ajansı Menbiç'te çekilen fotoğrafları "ABD güçleri Menbiç'te yeni bir üs kuruyor" açıklamasıyla yayınladı.
ABD Başkanı Donald Trump ile kurmayları arasında ve eş zamanlı olarak ABD ile Türkiye tansiyonu yükselten Menbiç tartışmasında sıcak bir gelişme yaşandı. ABD askerlerinin bölgeden çıkıp çıkmayacağına dair net bir bilginin verilmediği sıralarda Reuters haber ajansı bugün özel fotoğraflar servis etti.
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