Oxford'da alkol yasağı

Dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde öğrencilerin adeta çıldırdığı partiler yasaklandı. Öğrencilerin kendilerinden beklenmeyen hareketler sergilemeleri üzerine harekete geçen Oxford Üniversitesi yetkilileri, "Artık alkollü parti yasak. Hiçbir organizasyonda alkol kullanılmayacak" dedi. Kararın partilerde çıplaklık, cinsel ilişki ve kütüphanenin tuvalet gibi kullanılması gibi eylemler üzerine alındığı belirtildi. Ocak ayında bir öğrencinin dünyaca ünlü bilim insanı Stephen Hawking gibi giyinmesi, engellilerle alay ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasına neden olmuş; bu olay da üniversitedeki partilere yönelik tepkileri artırmıştı. Konunun İngiltere İçişleri Bakanlığı'na yapılan şikayet nedeniyle de Lordlar Kamarası'nda tartışıldığına dikkat çekildi. Sosyal medyada da binlerce kişi konuyla ilgili yorum yaptı...
OXFORD'u kazan. Sonra saçma partilerle azıt. Çok garip.
ALKOL şişede durduğu gibi durmuyor.
OKULDA aşırı alkol tüketimi, İngilizler'i çileden çıkartıyor. Yeni yasaklar da gelecek.
BUNLAR okumak için Oxford'a gittiklerine emin mi acaba?
BUNLARDAN ne İngiltere'ye ne de dünyaya hayır gelir.
ALKOL yasağı birçok Avrupa ülkesinde öne çıkmaya başladı.
OXFORD'u kazan. Sonra saçma partilerle azıt. Çok garip.
ALKOL şişede durduğu gibi durmuyor.
OKULDA aşırı alkol tüketimi, İngilizler'i çileden çıkartıyor. Yeni yasaklar da gelecek.
BUNLAR okumak için Oxford'a gittiklerine emin mi acaba?
BUNLARDAN ne İngiltere'ye ne de dünyaya hayır gelir.
ALKOL yasağı birçok Avrupa ülkesinde öne çıkmaya başladı.
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