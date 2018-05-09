Moorel’alman sıfır!

ABD Başkanı Donald Trump, tüm algıları yıktı! Başkanlık yarışını kazandı ancak hakkındaki skandallardan bir türlü kurtulamadı. Son olarak porno dünyasında Stormy Daniels mahlasıyla bilinen Stephanie Clifford ile ilişkisi kamuoyuna yansıdı. Bu durum hem başkanlığını riske attı, hem eşi Melania Trump ile arası açıldı. Son olarak Stormy Daniels'e susması karşılığında 130 bin dolar ödediğini itiraf etmek zorunda kalsa da baskılardan kurtulamadı.
ÖNCE AKŞAM YEMEĞİ
Trump, Daniels'in şokunu atlatamadan bu kez yeni bir ilişkisi ortaya çıktı. İddianın arkasında Alman model Elke Jeinsen (49) vardı. Elke, 1993 yılında model Barbara Moore ile ABD Başkanı Trump'ın birlikte olduğunu açıkladı. İşte Elke'nin iddiaları: "1993 yılında yakın arkadaşım Barbara Moore ile ABD'nin New York kentindeydi. Victoria Secret çekimi için gitmiştik. Trump Tower'a gittik. Çok güzel bir akşam yemeği yedik. Şampanyalar içtik. Daha sonra Trump bizi odasına davet etti. Odayı görünce hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben odayı altın ve gümüşten bir süit şeklinde bekliyordum. Bir anda sanki ben orada yokmuşum gibi yakınlaştılar ve birlikte oldular." Jeinsen'in iddialarının olduğu dönem, Trump nişanlısı Marla Maples ile birlikteydi ve Maples hamileydi. Bu arada Trump ile eşi Melania dün bir dizi etkinlik için kameraların karşısına geçti. İkili, Trump'la ilgili iddialara rağmen oldukça yakın fotoğraflar verdi. Trump, eşinin yanağına öpücük kondurmayı ihmal etmedi. Fakat bu görüntü medyayı ikna etmedi. Çünkü iddialara göre ikilinin bu görüntüleri tamamen ABD kamuoyunu ikna etmeye yönelikti. Zira ikilinin Beyaz Saray'da iki farklı odada uyudukları da en çok konuşulan iddiaların başında gelmekteydi.
ELKE JEİNSEN
BARBARA MOORE
90'lı yılların en ünlü modelleri arasında olan Moore'un Trump ile uzun bir dönem aşk yaşadığı belirtildi.
ÖNCE AKŞAM YEMEĞİ
Trump, Daniels'in şokunu atlatamadan bu kez yeni bir ilişkisi ortaya çıktı. İddianın arkasında Alman model Elke Jeinsen (49) vardı. Elke, 1993 yılında model Barbara Moore ile ABD Başkanı Trump'ın birlikte olduğunu açıkladı. İşte Elke'nin iddiaları: "1993 yılında yakın arkadaşım Barbara Moore ile ABD'nin New York kentindeydi. Victoria Secret çekimi için gitmiştik. Trump Tower'a gittik. Çok güzel bir akşam yemeği yedik. Şampanyalar içtik. Daha sonra Trump bizi odasına davet etti. Odayı görünce hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben odayı altın ve gümüşten bir süit şeklinde bekliyordum. Bir anda sanki ben orada yokmuşum gibi yakınlaştılar ve birlikte oldular." Jeinsen'in iddialarının olduğu dönem, Trump nişanlısı Marla Maples ile birlikteydi ve Maples hamileydi. Bu arada Trump ile eşi Melania dün bir dizi etkinlik için kameraların karşısına geçti. İkili, Trump'la ilgili iddialara rağmen oldukça yakın fotoğraflar verdi. Trump, eşinin yanağına öpücük kondurmayı ihmal etmedi. Fakat bu görüntü medyayı ikna etmedi. Çünkü iddialara göre ikilinin bu görüntüleri tamamen ABD kamuoyunu ikna etmeye yönelikti. Zira ikilinin Beyaz Saray'da iki farklı odada uyudukları da en çok konuşulan iddiaların başında gelmekteydi.
ELKE JEİNSEN
BARBARA MOORE
90'lı yılların en ünlü modelleri arasında olan Moore'un Trump ile uzun bir dönem aşk yaşadığı belirtildi.
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