ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nın Kuzey Kore ziyaretinin ilk sonucunu Twitter hesabından duyurdu. Trump, Kuzey Kore'de tutuklu bulunan üç ABD vatandaşının serbest kaldığını açıkladı.

Amerikan vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Trump, üç ABD'linin Pompeo ile birlikte Kuzey Kore'den ayrılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, başkent Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmişti.

ABD lideri Trump ve Kim, gelecek haftalarda tarihi bir buluşma gerçekleştirecek.

Kim Jong-un, Nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile yine tarihi bir randevuya imza atmıştı.

2018'in ilk günlerinde açılan yeni sayfada Kore Yarımadası bugüne kadar hiç görülmemiş bir ilkbahar yaşıyor. Tutukluların bırakılması, ABD-Kuzey Kore arasındaki ilk somut adım niteliği taşıyor.