ABD'nin Hawai eyaletinde Kilauea volkanının patlaması sonucu oluşan dev lav akıntısı çoğu ev olmak üzere en az 400 yapı kullanılamaz hale geldi. Eyalet valisi, akıntının tehdit ettiği bölgede olağanüstü hal ilan etti ve 2 bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi. Bölgede lav püskürmelerinin 90 metre yüksekliğe çıktığı belirtildi.
Hawaii yandı!
Etiketler: Hawaii
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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