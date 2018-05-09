Dünyayı ateşe attı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıkladı. Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında imzalanan; İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'nın da onayladığı anlaşmadan tek taraflı olarak çekileceğini duyurdu. Trump, "Bu utanç verici anlaşma barış getirmedi. İran'a en üst düzeyde yaptırımlar uygulayacağız" dedi. Suudi Arabistan ve İsrail de Trump'a destek verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise "Fransa, Almanya ve İngiltere karardan büyük üzüntü duyuyor. Nükleer silahların yayılmasını engelleme sistemi tehlike altında" şeklinde konuştu. Kararın ardından Türkiye adına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, karar için 'İstikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.
AB: ANLAŞMAYI KORUYORUZ
Avrupa Birliği de kararın endişe verici olduğunu belirterek, 'Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız' ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de "ABD'nin asla sözünü tutmadığını gördük. ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor. Anlaşmaya diğer 5 ülke ile devam edeceğiz" diye konuştu.
İSRAİL ŞAM'A FÜZE İLE SALDIRDI
Trump'ın kararının ardından İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki İran destekli gruplara füze saldırısı düzenledi. Esad rejimi, hava savunma sistemlerinin iki İsrail füzesini düşürdüğünü iddia etti.
AB: ANLAŞMAYI KORUYORUZ
Avrupa Birliği de kararın endişe verici olduğunu belirterek, 'Uluslararası toplum olarak nükleer anlaşmayı koruyacağız' ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de "ABD'nin asla sözünü tutmadığını gördük. ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor. Anlaşmaya diğer 5 ülke ile devam edeceğiz" diye konuştu.
İSRAİL ŞAM'A FÜZE İLE SALDIRDI
Trump'ın kararının ardından İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki İran destekli gruplara füze saldırısı düzenledi. Esad rejimi, hava savunma sistemlerinin iki İsrail füzesini düşürdüğünü iddia etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.